Юрист ответил, имеет ли право работодатель заставить работать в Новый год

В Новый год работодатель не имеет права заставить работать сотрудника, если это не исключительный вид работы как экстренные службы и некоторые другие. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Юрий Капштык.

«Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни и выходные допустима исключительно на основании приказа и согласия работника и оплачивается в двукратном размере или компенсируется отгулами (днями к отпуску)», — объяснил он.

По словам юриста, исключение составляют службы обеспечения коммунальных услуг (свет, газ, вода), общественного транспорта и службы экстренного реагирования как скорая помощь, полиция, пожарные и МЧС — то есть все те, кто работает по графику.

Ранее большинство россиян признались, что у них нет новогоднего настроения.