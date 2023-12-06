Психолог оценила, в каком возрасте дети должны узнавать «тайну» Деда Мороза

Детей и подростков, которые продолжают верить в существование Деда Мороза, не нужно принудительно возвращать в реальность. Об этом kp.ru рассказала кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева.

По ее словам, такие «тайны жизни» открываются не в конкретном возрасте, а по мере взросления ребенка, поэтому этот процесс индивидуальный.

«Многим подрощенным детям, уже открывшим для себя законы физики и химии, все равно хочется оставить в своей картине мира хотя бы один волшебный детский пазл. Зачастую этот пазл именно про существование Деда Мороза. Остаться хоть немного в радостном и счастливом периоде детства, уйти от серых будней взрослой жизни — в этом может крыться секрет веры», — отметила эксперт.

Эксперт по детской литературе, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета (МГПУ), доцент Екатерина Асонова до этого рассказала «Газете.Ru», что Дед Мороз и Снегурочка не родственники, и скорее всего Дед Мороз «украл» свою внучку.

Ранее стало известно, во сколько обойдется поздравление Деда Мороза в этом году.