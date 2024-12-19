Москвичам спрогнозировали ледяные дожди и оттепель после морозов

В Москве после морозной ночи ожидаются ледяные дожди и оттепель. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха начнет стремительно повышаться уже в начале четверга, 19 декабря. Она уточнила, что столица окажется в теплом секторе атлантического циклона. Так, утром температура составит -8…-10°C, вечером — -3°C. Во второй половине дня в четверг и пятницу возможен ледяной дождь и гололед.

«Такого ледяного дождя, как в 2010 году, мы не ждем. Сейчас он будет небольшим, вероятнее всего, в ночь на 20 декабря, и не принесет особого вреда. Днем в пятницу начнется оттепель, +2…+3°C, зарядит мелкий дождь или дождь мокрым снегом. При сильном ветре и высокой влажности воздуха погода будет очень некомфортной. Тепло будет и в субботу, круглые сутки +1…+3°C», — сказала Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что на неделе с 16 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, ледяные дожди, морозы до -20°C и оттепель до +5°C.

Ранее синоптик предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ.