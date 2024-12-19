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Россиянка обвинила соседку в нападении и проведении ритуалов с ее фотографией

В Тюменской области женщина, проводившая ритуалы на кладбище, избила соседку

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Под Тюменью за нанесение побоев оштрафовали «колдунью», уличенную в проведении кладбищенских ритуалов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела следует, что в августе этого года 54-летняя Валентина Г. поссорилась со своей соседкой. Между женщинами, как уточняется, произошел словесный конфликт, закончившийся потасовкой. Валентина толкнула пострадавшую и несколько раз пнула ее, причинив жертве физическую боль.

Пострадавшая рассказала следователям, что ее оппонентка проводила магические ритуалы на кладбище. Когда на одной из могил появилось ее фото, соседка решила это прекратить и пришла к Валентине, чтобы выяснить отношения, однако разговор не задался.

В итоге «колдунью» осудили за нанесение побоев. Суд назначил Валентине Г. наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Ранее в Чехии принудительно лечиться отправили пенсионерку, несколько лет пугавшую соседей магическими ритуалами.

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