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Пенсионерку, несколько лет пугавшую соседей магическими ритуалами, отправили лечиться

В Чехии наказали пенсионерку, которая несколько лет портила жизнь соседям

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Depositphotos

В Чехии психически больная женщина годами терроризировала соседей пугающими ритуалами. Об этом сообщается на портале Idnes.cz.

С 2019 года 62-летняя пенсионерка Мари Г. из Таховского района систематически изводила своих соседей. Она приходила к дому 39-летнего мужчины, чтобы разжигать костры и рассыпать соль, выкрикивая проклятия. Кроме того, женщина отрезала висевшие на дереве детские качели, облила забор красной краской, рисовала черные кресты и виселицу на стволах деревьев в округе, ложно обвинила соседа в краже вещей из ее дома и выдвинула против него другие сфабрикованные обвинения.

Когда семья из четырех человек возвращалась домой, Мари несколько раз поджидала их на обочине с деревянным крестом в руках, который поджигала, крича: «Будьте все прокляты, идите в могилу». В конце концов супруги почти перестали выходить на улицу, а их друзья и родственники прекратили навещать их. Хозяева обратились за психиатрической помощью и стали готовиться к переезду. В июне этого года Мари Г. напала на соседку, повалила ее на землю и засунула пальцы в глазницы.

Потерпевшая получила кровоподтеки на лице и волосах, а также повреждение сетчатки глаза. У нее развился посттравматический стрессовый синдром, а неадекватную пенсионерку наконец задержали. Она написала письмо с извинениями, в котором раскаялась за свои поступки. Изучавший ее эксперт пришел к выводу о том, что Мари страдает от тяжелого психического расстройства и не может регулировать опасное поведение. Психиатр предложила направить женщину на стационарное лечение, и суд согласился с этим, также назначив подсудимой один год условного заключения. Кроме того, она должна возместить потерпевшим ущерб.

Ранее священник из Подмосковья обвинил прихожанку в домогательствах и преследовании.

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