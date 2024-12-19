В Киргизии ликвидировали крупную ячейку экстремистов «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали крупную ячейку экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России) в городе Джалал-Абад, который считается третьим по величине в Киргизии. Об этом пишет VESTI.KG со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Из заявления следует, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны 22 представителя «Хизб ут-Тахрир». В том числе под стражей оказались руководитель ячейки, пять духовных наставников и восемь преподавателей, обучавших экстремистской идеологии от трех до пяти учеников.

«Они на протяжении нескольких лет занимались пропагандой деструктивной идеологии среди населения Джалал-Абада, вербовкой новых адептов, создавали фейковые аккаунты в интернете, а также использовали подпольную типографию для тиражирования и распространения экстремистских материалов на территории страны», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что задержанные граждане выступали против нового проекта закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и занимались распространением листовок с соответствующим содержанием.

Как рассказали в ГКНБ, во время обысков правоохранители изъяли у представителей «Хизб ут-Тахрир» большое количество экстремистской литературы и компьютерную технику. В настоящее время члены организации находятся в изоляторе временного содержания (ИВС).

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