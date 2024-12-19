В Якутии хотят увеличить поток туристов в регион до 700 тысяч человек в год

Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают к концу текущего десятилетия увеличить поток туристов в регион в три раза. Об этом заявил глава российского субъекта Айсен Николаев, пишет ТАСС.

По его словам, руководство региона подготовило проект стратегии по развитию туризма. Николаев уточнил, что авторы документа при его разработке руководствовались результатами анализа больших данных и геоаналитики.

«[Эти сведения] позволяют сегодня предположить общий объем эффектов от туризма в республике на уровне 9–11 млрд рублей в год. Основная цель стратегии — увеличить поток туристов в три раза — до 700 тыс. [человек] к 2030 году», — подчеркнул глава российского субъекта в послании Государственному собранию Якутии.

При этом он обратил внимание на необходимость развивать не только въездной, но и локальный туризм. Николаев призвал создавать необходимые условия для путешествий местных жителей внутри республики, а также потребовал «перейти от слов к делу» в вопросе строительства современных отелей в городе Якутске и иных местах притяжения туристов.

На официальном сайте Российского союза туриндустрии отмечается, что в текущем году Якутия вошла в число регионов — лидеров по росту туристического потока. В 2024 году регион посетили на 25% больше путешественников, чем в прошлом году.

Ранее россиянам рассказали о малоизвестных местах для путешествий внутри РФ.