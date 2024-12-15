Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У самолета Utair закончилось топливо во время полета

Рейс Utair, летевший в ХМАО, совершил аварийную посадку из-за нехватки топлива

close
Depositphotos

Рейс авиакомпании Utair, следовавший из Омска в Нижневартовск, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске из-за нехватки топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж воздушного судна подал сигнал — малый остаток топлива. Принял решение следовать на запасной аэродром в Ханты-Мансийск. Авиакомпания «Ютейр», рейс Омск — Нижневартовск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря. Посадка на запасном аэродроме прошла успешно.

До этого Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку после случая с аварийной посадкой самолета в аэропорту Иркутска. Инцидент случился 11 декабря около 17:30 по местному времени. Воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», следовавшее по маршруту Киренск – Иркутск, аварийно село в иркутском аэропорту. Выяснилось, что причиной стала техническая неисправность.

Ранее в Бразилии пилоту пришлось срочно сажать самолет после того, как птица влетела в салон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами