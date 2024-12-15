У самолета Utair закончилось топливо во время полета

Рейс авиакомпании Utair, следовавший из Омска в Нижневартовск, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске из-за нехватки топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж воздушного судна подал сигнал — малый остаток топлива. Принял решение следовать на запасной аэродром в Ханты-Мансийск. Авиакомпания «Ютейр», рейс Омск — Нижневартовск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря. Посадка на запасном аэродроме прошла успешно.

До этого Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку после случая с аварийной посадкой самолета в аэропорту Иркутска. Инцидент случился 11 декабря около 17:30 по местному времени. Воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», следовавшее по маршруту Киренск – Иркутск, аварийно село в иркутском аэропорту. Выяснилось, что причиной стала техническая неисправность.

Ранее в Бразилии пилоту пришлось срочно сажать самолет после того, как птица влетела в салон.