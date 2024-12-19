На стадионе в сирийском Алеппо произошел пожар

На крупнейшем стадионе в сирийском Алеппо, вмещающем 75 тысяч зрителей, произошел пожар, сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

По информации газеты, спасатели уже потушили возгорание.

«Причины возгорания пока не называются, но источники сообщили, что возгорание было поджогом, а стадион подожгли неизвестные», — говорится в публикации.

До этого ТАСС сообщало, что аэропорт в сирийском Алеппо начал принимать и отправлять самолеты в обычном режиме.

По информации агентства, речь пока идет только о внутренних рейсах.

Аэропорт Алеппо был закрыт с 8 декабря в течение нескольких дней, а затем начал обслуживать разовые полеты. 18 декабря перевозчик «Сирийские авиалинии» совершил полет в Алеппо из Дамаска и обратно на самолете А320-212. Рейс прошел штатно.

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