Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сирийском Алеппо заработал аэропорт

Аэропорт Алеппо в Сирии возобновил прием и отправку самолетов в обычном режиме

close
Omar Sanadiki/Reuters

Аэропорт в сирийском Алеппо начал принимать и отправлять самолеты в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую воздушной гавани.

По информации агентства, речь пока идет только о внутренних рейсах.

«Отправка и прием возобновлены», — поделились в диспетчерской аэропорта.

Аэропорт Алеппо был закрыт с 8 декабря в течение нескольких дней, а затем начал обслуживать разовые полеты. 18 декабря перевозчик «Сирийские авиалинии» совершил полет в Алеппо из Дамаска и обратно на самолете А320-212. Рейс прошел штатно.

До этого ведущий сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявлял, что в результате смены режима Башара Асада в Сирии столкнулись политические интересы Израиля и Турции, и поэтому Анкара может готовить аннексию Алеппо.

По мнению эксперта, война Израиля и Турции маловероятна. В то же время обе страны долгое время противостояли режиму Асада.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами