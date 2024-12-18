В сирийском Алеппо заработал аэропорт

Аэропорт в сирийском Алеппо начал принимать и отправлять самолеты в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую воздушной гавани.

По информации агентства, речь пока идет только о внутренних рейсах.

«Отправка и прием возобновлены», — поделились в диспетчерской аэропорта.

Аэропорт Алеппо был закрыт с 8 декабря в течение нескольких дней, а затем начал обслуживать разовые полеты. 18 декабря перевозчик «Сирийские авиалинии» совершил полет в Алеппо из Дамаска и обратно на самолете А320-212. Рейс прошел штатно.

До этого ведущий сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявлял, что в результате смены режима Башара Асада в Сирии столкнулись политические интересы Израиля и Турции, и поэтому Анкара может готовить аннексию Алеппо.

По мнению эксперта, война Израиля и Турции маловероятна. В то же время обе страны долгое время противостояли режиму Асада.

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