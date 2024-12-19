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В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию

В Хельсинки задержали проданный в Литве самолет, летевший в Россию

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freepik.com

В аэропорту Хельсинки задержали самолет Beechcraft, зарегистрированный в Литве, который направлялся в Россию. Об этом сообщила литовская радиокомпания LRT.

Инцидент произошел 4 декабря. Самолет остановили по подозрению в возможном обходе санкций. По данным источника, Beechcraft появился в аэропорту Хельсинки без предупреждения и следовал в Псков, хотя маршрут из Латвии в Россию мог быть короче.

LRT утверждает, что самолет продали новым владельцам при участии литовского госслужащего Ритиса Дулинскаса. А управлял воздушным судном пилот, якобы связанный с российским бизнесом.

На борту находился латвийский предприниматель Робертс Климович, который заявил, что самолет принадлежит его родственникам. По его словам, рейс был связан с планами создания летной базы в Казахстане. Он также подал жалобу на действия финской таможни, назвав их незаконными.

Ранее сообщалось, что в России половина всех самолетов Airbus neo перестала летать.

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