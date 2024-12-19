Стало известно, что будет с имуществом Тимура Иванова

Имущество бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова может перейти в собственность государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«На основании обвинительного приговора суда данное имущество может быть конфисковано», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что по делу Иванова на данный момент арестованы 42 счета в банках, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Кроме того, суд арестовал принадлежавшие Иванову 37 транспортных средств.

До этого Басманный суд Москвы арестовал два ретроавтомобиля в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что речь идет о модели Packard Super 8 Series 180, которая была разработана в США в 1939 году и завозилась в СССР.

Ранее суд арестовал десятки автомобилей и катер, принадлежавшие Тимуру Иванову.