Число пострадавших при сходе поездов под Мурманском выросло

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По словам собеседника агентства, в числе пострадавших трое детей. Одна женщина из этого числа скончалась.

«Были госпитализированы восемь человек, еще восемь — на пути в больницы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — рассказали в медицинских службах.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее в Мурманской области задержали машиниста грузового поезда после схода вагонов.