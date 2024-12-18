Большинство москвичей признались в переедании во время новогодних праздников

Больше половины (65%) москвичей регулярно передают во время новогодних каникул. При этом каждый десятый житель столицы (9%) проведет за приготовлением блюд на Новый год целый день, а еще 7% опрошенных планируют простоять за плитой и вовсе два дня.

Это показал опрос ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В то же время треть (35%) москвичей ограничат время на приготовление блюд для новогоднего стола четырьмя часами, еще треть (32%) – двумя часами, каждый десятый опрошенный (11%) проведет на кухне не более шести часов, а каждый двадцатый (6%) и вовсе не будет ничего самостоятельно готовить дома.

Почти три четверти москвичей (69%) не могут представить себе новогодний стол без салата «Оливье», каждый третий (33%) – без селедки под шубой, еще 16% опрошенных – без холодца. Эти же блюда участники исследования чаще других планируют покупать в магазине, а не готовить самостоятельно в этом году.

Каждый пятый москвич (21%) купит в магазине готовый холодец, 12% респондентов – селедку под шубой, каждый десятый респондент (11%) – салат «Оливье». При этом 10% опрошенных выдадут покупные блюда за приготовленные дома. Каждый двадцатый москвич (6%) уже делал так раньше, еще 4% опрошенных поступят таким образом в этом году.

Более трети москвичей (39%) потратят на новогодний стол до 5000 рублей, еще 41% опрошенных – до 10 000 рублей, траты 15% респондентов не превысят 20 000 рублей, 3% – 50 000 рублей, 2% – 100 000 рублей. Три четверти москвичей (77%) отметят Новый год дома, 11% – на даче, 7% – пойдут в гости, еще 5% отправятся в путешествия.

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