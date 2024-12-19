Россиянам рассказали о лайфхаках, как не набрать лишние килограммы в праздники

У большинства людей за праздничные выходные накапливается 2-3 кг, которые благополучно уходят в течение пары недель после возвращения к привычному ритму. Чтобы нарастить жир, требуется время и усилия, как и наоборот, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Тараско, врач-диетолог, эндокринолог.

«Чтобы прибавить 1 кг чистого жира за 2 недели, нужно превышать суточную норму калорийности на 1400 ккал (приблизительно) ежедневно, что непросто», — отметила она.



В то же время многие жалуются, что после отпуска/каникул/новогодних праздников вес «прирос». Главная проблема — в ваших пищевых привычках и образе мышления.

«Декабрь проходит в недосыпах, в дедлайнах, в «не успевании везде и всюду», в заботах и хлопотах. Не до выстраивания питания и занятий спортом (если только у вас нет такой привычки). В итоге, вы в огромном стрессе и выгорании приходите к встрече Нового года, а тут еще опять какие-то ограничения. Поэтому все привычные рекомендации по питанию не будут работать, у вас просто не будет энергии и желания все это соблюдать», — объяснила эксперт.



Кроме того, срабатывает привычная схема: «В праздники расслаблюсь, а потом возьмусь за диету и спорт!» Поэтому первая рекомендация: готовиться к выходным заранее.

«Питаться сбалансированно и регулярно, уделять время физическим нагрузкам, как минимум, гулять перед сном», — подчеркнула врач.



Что такое сбалансировано: на вашей тарелке (20-21 см в диаметре) должно находиться: треть или четверть белковой еды (мясо, птица, морепродукты, творог, яйца, бобовые, тофу); треть или половина овощи, зелень, фрукты; треть или четверть длинные злаки (цельнозерновые крупы и макароны, картофель в мундире, ц/з хлеб и хлебцы), не забудьте добавить немного нерафинированного растительного масла и пить достаточное количество воды.



«Регулярность — не менее 2 (обычно 3) основных приемов пищи и, если нужно, 1-2 перекуса. Эти простые рекомендации снизят уровень стресса и напряжения, а значит, и вероятность переедания в выходные дни», — сказала она.



Что касается праздничного ужина, то организуйте легкие перекусы до праздничного стола, ни в коем случае нельзя голодать и терпеть до 12 часов. Сильное чувство голода — это залог переедания.

«Для основного блюда подойдет что-то белковое: запеченный гусь, рыба, холодец. Дополните его парой овощных салатов. Как закуски идеальны: овощная и фруктовая тарелка, сырная нарезка, малосольные овощи и оливки. Ограничьте количество десертов, очень соленых и/или очень жирных продуктов», — рекомендовала врач.

Еще один совет — двигайтесь. Танцы, активные игры с детьми, фанты, прогулки на свежем воздухе ускорят насыщение и отвлекут от праздничного стола.

«Пейте воду, чаи, морсы и напитки без добавленного сахара во время застолья», — отметила она.

Если вы все-таки переели, правило первое: никаких угрызений совести, наказаний и голоданий.



«Просто вернитесь к сбалансированному и регулярному питанию и комфортным физическим нагрузкам. Используйте ферменты для поддержки работы поджелудочной железы: креон, микрозим, панзинорм и др. Можно добавить ферменты растительного происхождения: экстракт папайи и горечи», — посоветовала врач.

После застолий врач посоветовала 1-2 дня веганской диеты: исключить продукты животного происхождения, зато поэкспериментировать с любыми овощами, фруктами и ягодами.

«Особенно приветствуются квашенная капуста, кимчи, малосольные огурцы. Последнее, если во время или после переедания вы заметили ухудшение общего самочувствия, непроходящую боль, рвоту, диарею или какие-то другие стойкие симптомы — обязательно обратитесь за медицинской помощью», — резюмировала врач.

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