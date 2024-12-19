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Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки в этом году

На подарки к Новому году россияне планируют потратить до 5 тысяч рублей

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Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Многие с радостью ждут Новый год, однако, как показало исследование ВФокусе Mail, некоторые относятся к нему равнодушно и даже негативно.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как показали результаты опроса, 72% опрошенных любят Новый год. Еще 13% празднуют, но предпочли бы его не отмечать. 10% признались, что не любят новогоднюю суету и атрибутику.

Большинство респондентов, 57%, заранее украшает квартиру. 22% также занимаются подготовкой жилища к Новому году, но обычно начинают делать все в самый последний момент. Еще 13% украшают квартиру, но не каждый год, а 7% не делают этого вовсе.

74% любят новогоднее оформление торговых центров и магазинов: оно их радует и создает праздничное настроение. 15% признались, что новогодняя атрибутика со временем начинает раздражать и в итоге к 31 декабря праздничное настроение у них улетучивается. А 10% вообще не обращают внимания на новогоднюю атрибутику.

Помимо предложенных нами, пользователи предложили и свои варианты ответа на вопрос, когда лучше украшать города к празднику. Многие считают, что делать это стоит не заранее, а в декабре, непосредственно перед Новым годом.

Большая часть опрошенных (33%) планирует потратить на подарки и празднование в этом году до пяти тысяч рублей. 30% выделили на это 5-10 тысяч рублей. Далее следуют те, кто собираются потратить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (20%). Еще 8% подарки обойдутся, по их подсчетам, в 20-30 тысяч рублей. 5% планируют потратить больше 50 тысяч рублей. 30-40 тысяч и 40-50 тысяч готовы выделить по 2%.

Согласно результатам исследования, 72% отмечают праздник с родственниками. Для 12% Новый год — семейное, камерное торжество, и они проводят его в кругу близких — супругов, детей, родителей. 8% предпочитают отмечать с друзьями и приятелями. Встречаются и те, кто отмечает праздник в одиночестве, причем таких интровертов оказалось достаточно много — 7%.

44% респондентов смотрят обращение президента, но «Голубые огоньки» не смотрят.

Обычно люди отправляются спать в праздничную ночь до четырех часов утра. Этот вариант ответа выбрали 44% опрошенных. Еще 38% уходят спать до двух часов ночи. 12% отправляются отдыхать не позднее шести утра. После шести и до полуночи идут спать по 3%.

Ранее большинство москвичей признались в переедании во время новогодних праздников.

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