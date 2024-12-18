В Петербурге участницу «Пацанок» осудили на шесть лет за наркотики

В Петербурге суд вынес приговор участнице шоу «Пацанки» Диане Спряталась (настоящая фамилия Янголенко) по делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Фигурантку разбирательств признали виновной, ее приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Девушка признала вину, раскаялась, способствовала всячески», – сообщается в публикации.

Участница шоу «Пацанки» привлекла внимание правоохранительных органов в феврале текущего года. По версии следствия, Янголенко купила шесть граммов марихуаны и планировала сбывать товар, но ее задержали в доме на Толубеевской улице. Помимо запрещенного вещества, там нашли весы.

Сама фигурантка обещала, что больше подобным заниматься не будет.

В марте текущего года еще одна участница «Пацанок» Юанна Клочкова получила три года лишения свободы условно за хранение наркотиков. В куртке девушки нашли более трех граммов мефедрона, которые она не планировала распространять.

Ранее у актрисы из фильма Мэла Гибсона «По соображениям совести» нашли 62,4 кг метамфетамина.