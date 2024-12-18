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У актрисы из фильма Мэла Гибсона «По соображениям совести» нашли 62,4 кг метамфетамина

Актриса Джарин Тауни арестована за хранение метамфетамина на сумму $12,5 млн

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Джарин Тауни была арестована за хранение партии метамфетамина на сумму $12,5 млн. Об этом сообщает news.com.au со ссылкой на суд.

В 2023 году китайские правоохранительные органы по борьбе с контрабандой перехватили автомобиль с 112 кг метамфетамина и тайно заметили наркотики, уведомив о следующей остановке груза власти Австралии.

В июле наркотики направили на склад в западном Сиднее, где Тауни заплатили $50 тыс. за распаковку груза. Позднее полиция Австралии провела рейд на склад, обнаружив в машине еще 62,4 кг метамфетамина, который оказался спрятан в потайном отсеке. На складе также нашли подпольную нарколабораторию.

В доме Джарин Тауни обнаружили 67,5 г кокаина и других наркотиков на сумму $29 тыс. По версии следствия, бывшую актрису попросили продать «пробную партию» наркотиков и «взять себе немного на выходные».

25-летняя актриса Джарин Тауни признала вину в хранении наркотиков, а также в двух случаях поставки запрещенных веществ в количестве, пригодном для оборота. Ее приговорили к семи годам и девяти месяцам лишения свободы.

В суде учли алкогольную и наркотическую зависимости актрисы из фильма Мэла Гибсона «По соображениям совести», а также «множество ее психических заболеваний».

Ранее сообщалось, что фанаты опасаются за здоровье Шварценеггера.

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