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Челябинец решил принять душ и попал в реанимацию

В Челябинской области мужчина не выжил после того, как решил принять душ

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Depositphotos

Житель Челябинской области попал в больницу с ожогами после того, как решил принять душ. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Златоусте. О произошедшем стало известно только после того, как соседи заметили, что мужчина их затопил. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии в реанимацию, но спасти не смогли.

«Сварился, в общем. Врачи были бессильны», – поделились соседи.

По их словам, мужчина пошел в ванную, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время гигиенических процедур ему стало плохо, но из-за того, что недавно выпил, он не смог самостоятельно выйти из кабины. В результате он получил расширенные ожоги.

До этого в Крыму 76-летняя пенсионерка больше суток провела в ванной из-за того, что на некоторое время потеряла сознание, но не смогла выбраться из нее. Из-за беспокойства знакомой на место приехал полицейский, помог женщине и вызвал медиков.

Ранее мигрант получил ожоги 90% тела во время пожара в заброшенном доме в Ленобласти.

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