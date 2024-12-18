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Пострадавший в аварии в Мурманской области пассажирский поезд двинулся дальше

Пассажирский поезд, пострадавший в ЧП в Мурманской области, отправился по маршруту

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, пострадавший в чрезвычайном происшествии в Мурманской области, отправился по маршруту дальше, в Мурманск. Об этом сообщает официальный Telegram-канал »РЖД».

«Поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург в 20:22 мск отправлен по маршруту. В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге», — сообщили в РЖД.

Уточняется, что для пассажиров поезда дополнительно будет отправлен резервный состав от станции Сегежа. Несколько поездов отправятся по маршруту с задержками, а железнодорожники уже приступили к восстановительным работам для возобновления движения через станцию Княжая.

До этого компания «Российские железные дороги» (РЖД) пообещала выплатить компенсацию пострадавшим пассажирам поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее стала известна причина столкновения поездов в Мурманской области.

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