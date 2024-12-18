Мальчик попытался получить выигрыш в мессенджере и лишил родителей сбережений

В Оренбурге 11-летний мальчик лишил своих родителей сбережений, пытаясь получить выигрыш в мессенджере. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с ребенком в мессенджере связался неизвестный, который сообщил ему, что тот якобы выиграл деньги. Для получения приза его попросили сфотографировать банковские карты матери, что мальчик и сделал.

После этого мошенники списали со счетов женщины 140 тысяч рублей. Через некоторое время мать мальчика это заметила и, поговорив с ребенком, поняла, что произошло. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Пензе 29-летний мужчина отдал мошенникам 1,5 млн рублей, решив заработать. С ним связался «наставник», предложивший скачать приложение и отправить сбережения на брокерский счет, чтобы приумножить свои накопления.

Ранее в Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат.