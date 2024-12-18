Россиянин решил заработать и инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей

В Пензе 29-летний мужчина отдал мошенникам 1,5 млн рублей, решив заработать. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, россиянин увидел в интернете объявление о заработке на инвестициях и откликнулся на него. После этого с ним связался «наставник», предложивший скачать приложение и отправить сбережения на брокерский счет, чтобы приумножить свои накопления.

Мужчина поверил неизвестному и последовал его инструкциям. Пензенец несколькими переводами отправил злоумышленникам более 1,5 млн рублей. Однако позже он не смог получить свои деньги обратно и понял, что его обманули.

Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, стражи порядка устанавливают личности преступников.

Ранее в Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат.