После столкновения поездов в Мурманской области умерла женщина

Женщина, пострадавшая в результате столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области, умерла при транспортировке в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Пассажир поезда, предварительно, женщина скончалась при транспортировке», — заявил собеседник агентства.

В новостном Telegram-канале РЖД эту информацию подтвердили. В настоящее время устанавливается личность погибшей. Железнодорожная компания пообещала выплатить ее родственникам 2 200 000 рублей. Уточняется, что также предусмотрена выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее в Ространснадзоре отреагировали на столкновение поездов в Мурманской области.