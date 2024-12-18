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Суд отменил приговор двум врачам по делу об убийстве младенца

Апелляция отменила приговор врачам Сушкевич и Белой по делу об убийстве младенца

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным по делу об убийстве младенца в роддоме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Камиля Бабасова.

По словам юриста, Сушкевич и Белая пока остаются под стражей. Он уточнил, что теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение в Московский областной суд, где будет принято решение об отмене либо сохранении им меры пресечения. В процессе будет участвовать новая коллегия присяжных заседателей, которым будут заново предъявляться доказательства.

«Каким будет новый приговор - обвинительным или оправдательным - мы пока не знаем», — отметил Бабасов.

Он подчеркнул, что защита осужденных будет ходатайствовать об изменении меры пресечения медикам, которые отбывают наказание в Калининградской области.

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