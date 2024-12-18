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Депутат отметил работу фракции «Единая Россия» в рамках осенней сессии Госдумы

Депутат Романов рассказал об итогах осенней сессии Госдумы

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Телеграм-канал РОМАНОВ Z

Депутаты фракции «Единая Россия» заметно расширили сразу несколько отраслевых законодательных платформ. Об этом по окончании осенней сессии восьмого созыва Госдумы заявил депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

Он уточнил, что они действовали в векторе исполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию.

«Во-первых, это поддержка участников СВО и членов их семей. Были приняты инициативы, касающиеся прямой экономической помощи гражданам этой категории, решения вопросов по кредитной нагрузке на семьи участников СВО, были предоставлены льготы по различным государственным платежам и тарифам, законодательно укреплены трудовые гарантии, созданы условия для льготного получения жилья», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, все эти программы имеют перспективы для дальнейшего расширения и совершенствования.

«Второе – семейное законодательство. Во второй половине Года семьи сформированы новые механизмы поддержки многодетных семей и просто семей с детьми, об укреплении института брака, о стимулировании рождаемости», — добавил депутат.

Романов уточнил, что там применялись как экономические меры, так инструменты, направленные на освобождение общества от негативной пропагандистской нагрузки.

«Третье – законопроекты, касающиеся укрепления национальной экономики в условиях санкционного давления и поддержки отечественного бизнеса. Этой же задаче отвечают новые законы о поддержке региональных бюджетов. Финансовое обеспечение всех новых норм включено в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов», — отметил он.

Парламентарий рассказал, что его приоритетами являются обеспечение социальных обязательств, расходы развития и укрепление обороноспособности государства.

Также к важным законодательным трендам этого года он назвал усиление контроля в миграционной сфере и борьбу с нелегальной миграцией. По его мнению, многие инициативы имеют потенциал для развития в рамках восьмой парламентской сессии восьмого созыва.

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