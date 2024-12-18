Депутат отметил работу фракции «Единая Россия» в рамках осенней сессии Госдумы

Депутаты фракции «Единая Россия» заметно расширили сразу несколько отраслевых законодательных платформ. Об этом по окончании осенней сессии восьмого созыва Госдумы заявил депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

Он уточнил, что они действовали в векторе исполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию.

«Во-первых, это поддержка участников СВО и членов их семей. Были приняты инициативы, касающиеся прямой экономической помощи гражданам этой категории, решения вопросов по кредитной нагрузке на семьи участников СВО, были предоставлены льготы по различным государственным платежам и тарифам, законодательно укреплены трудовые гарантии, созданы условия для льготного получения жилья», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, все эти программы имеют перспективы для дальнейшего расширения и совершенствования.

«Второе – семейное законодательство. Во второй половине Года семьи сформированы новые механизмы поддержки многодетных семей и просто семей с детьми, об укреплении института брака, о стимулировании рождаемости», — добавил депутат.

Романов уточнил, что там применялись как экономические меры, так инструменты, направленные на освобождение общества от негативной пропагандистской нагрузки.

«Третье – законопроекты, касающиеся укрепления национальной экономики в условиях санкционного давления и поддержки отечественного бизнеса. Этой же задаче отвечают новые законы о поддержке региональных бюджетов. Финансовое обеспечение всех новых норм включено в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов», — отметил он.

Парламентарий рассказал, что его приоритетами являются обеспечение социальных обязательств, расходы развития и укрепление обороноспособности государства.

Также к важным законодательным трендам этого года он назвал усиление контроля в миграционной сфере и борьбу с нелегальной миграцией. По его мнению, многие инициативы имеют потенциал для развития в рамках восьмой парламентской сессии восьмого созыва.