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Дед Коледа прилетел в Болгарию на военном самолете

Санта-Клаус прилетел в Болгарию на штурмовике Су-25

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Depositphotos

Дед Коледа (болгарский Санта-Клаус) прибыл в Болгарию на военном самолете Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование военной авиабазы «Безмер».

Уточняется, что за несколько секунд до его приземления в Болгарию также на Су-25 прилетела Белоснежка. Сопровождающие ее гномы прибыли на пограничном вертолете Agusta 109.

Как указали в командовании авиабазы, специальный рейс по доставке Деда Коледы выполнил полковник Милен Димитров. Он рассказал, что в этом году оленья упряжка была заменена самолетом, чтобы добраться из Лапландии быстрее и из-за отсутствия снега.

9 декабря сообщалось, что основатель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру просьбу признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза. Общественник отметил, что бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных России странах, и его используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa.

Ранее школьники устроили истерику после слов священника, что Санта-Клауса не существует.

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