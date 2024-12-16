Школьники устроили истерику после слов священника, что Санта-Клауса не существует

В Британии школьники устроили истерику после того, как священник сказал им, что Санта-Клауса не существует, пишет NDTV.

В Хэмпшире учитель начальной школы решил пригласить местного викария, чтобы он рассказал ученикам о Рождестве и связанных с ним традициях. Однако визит преподобного Пола Чемберлена обернулся неприятным сюрпризом для детей, когда он заявил, что Санта-Клауса не существует, что вызвало у детей слезы.

«Вам всего шесть лет, давайте будем реалистами, Санта не настоящий», — сказал мужчина школьникам.

Родители учеников подали официальную жалобу на действия викария, а школа предприняла шаги для «восстановления праздничного духа». Представитель епархии Портсмута подтвердил, что преподобный Чемберлен проводил урок по религиозной культуре и признал, что его комментарии о Санта-Клаусе были ошибкой. Он извинился перед школой, родителями и детьми, а директор учебного заведения направил родителям письмо с объяснением ситуации.

Ранее ученые обнаружили в Турции вероятную гробницу прообраза Санта-Клауса.