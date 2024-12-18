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Одну из пассажирок поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, выносили на руках

Пассажир поезда Мурманск – Петербург рассказал, что во время эвакуации не было паники

Проводники поезда МурманскСанкт-Петербург, столкнувшегося с грузовым составом, спокойно выводили людей после инцидента, паники среди пассажиров не было. Об этом «Газете.Ru» рассказал ехавший в поезде россиянин Андрей. Он отметил, что люди помогали друг другу.

«Обстановка уже спокойная, специалисты работают. Поначалу люди испугались, но паники не было. Проводники грамотно и спокойно выводили людей из вагонов. Удар был сильным. Чувствую себя нормально, из нашего вагона вообще никто не пострадал, все спокойно вернулись за вещами. Сейчас организуют что-то типа палаточного лагеря, кого-то уже куда-то повезли в теплые места. Люди помогали, пожилую женщину мужчины на руках спускали, паники не было, все были в одном месте. Я не видел, чтобы кто-то кого-то искал. Вещи передавали из тамбура на улицу мужчины. Все было спокойно», — сказал он.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным МЧС, в результате инцидента пострадали 14 человек.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели, также туда едет глава Кандалакшского района.

Компания РЖД сообщила, что пассажиров перевели в исправные вагоны, в ближайшее время состав продолжит движение.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что при ЧП в Мурманской области пострадал один проводник поезда.

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