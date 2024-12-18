В Мурманской области при ЧП пострадал один проводник поезда

В Мурманской области при столкновении поездов пострадал один проводник. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в Telegram-канале.

«Среди пострадавших – 11 человек, <...> четыре находятся в тяжелом состоянии, из них один проводник», — говорится в сообщении.

По данным компании, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В РЖД отметили, что раненых среди членов локомотивных бригад нет. В пресс-службе добавили, что один пассажир оказался зажат между вагонами, ведутся спасательные работы. На место происшествия отправились четыре восстановительных состава.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.