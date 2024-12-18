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Участники похорон и дня рождения подрались между собой

Mirror: в Англии участники похорон и гости на дне рождения устроили драку

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Shutterstock

В Англии участники похорон и гости на дне рождения подрались между собой, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, драка произошла в кафе, в котором в одной части зала сидела компания, отмечающая день рождения, а в другой — участники похоронной процессии, пришедшие на поминки. В ходе конфликта пострадали четверо мужчин. Они были госпитализированы с различными травмами, включая переломы и кровоизлияние в мозг.

Констебль Алан Ишервуд призвал заведение обеспечить присутствие обученного охранника на мероприятиях с участием более 40 человек и улучшить систему видеонаблюдения. Он отметил, что наличие «профессионала по разрешению конфликтов» могло бы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Представитель клуба, Колетт Рентон, в свою очередь, заявила, что требование о найме охранника является «непомерно дорогим» и «несоразмерным» в контексте одного инцидента.

Ранее наркоторговец случайно отправил полицейскому рекламу героина и оказался в тюрьме.

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