Наркоторговец случайно отправил полицейскому рекламу героина и оказался в тюрьме

Наркоторговец из Англии получил три года тюрьмы после того, как по ошибке отправил полицейскому сообщение с рекламой героина, пишет Daily Mail.

Как пишет СМИ, Филипп Пол был приговорен к трем годам тюрьмы заключения после того, как случайно отправил текстовое сообщение с рекламой героина действующему полицейскому. В доме британца во время обыска Пола были найдены улики, подтверждающие, что он занимается хранением и распространением наркотиков.

Получивший сообщение офицер рассказал, что незамедлительно уведомил об этом своих коллег, что привело к дальнейшему расследованию и установлению личности Пола как ключевого звена в наркосети региона.

В суде Филипп признал свою вину в поставках кокаина и героина, а также хранении каннабиса.

Ранее полиция Германии изъяла из ящиков с бананами более двух тонн кокаина.