Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наркоторговец случайно отправил полицейскому рекламу героина и оказался в тюрьме

В Англии наркоторговец по ошибке отправил офицеру рекламу героина и попал в тюрьму

close
Surrey Police

Наркоторговец из Англии получил три года тюрьмы после того, как по ошибке отправил полицейскому сообщение с рекламой героина, пишет Daily Mail.

Как пишет СМИ, Филипп Пол был приговорен к трем годам тюрьмы заключения после того, как случайно отправил текстовое сообщение с рекламой героина действующему полицейскому. В доме британца во время обыска Пола были найдены улики, подтверждающие, что он занимается хранением и распространением наркотиков.

Получивший сообщение офицер рассказал, что незамедлительно уведомил об этом своих коллег, что привело к дальнейшему расследованию и установлению личности Пола как ключевого звена в наркосети региона.

В суде Филипп признал свою вину в поставках кокаина и героина, а также хранении каннабиса.

Ранее полиция Германии изъяла из ящиков с бананами более двух тонн кокаина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами