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В ГД рассказали, какая категория людей является самой ответственной на работе

Депутат Кузнецова: женщины с детьми являются самыми ответственными сотрудниками

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Многие работодатели придерживаются мнения, что женщина, у которой есть дети, — не самый ответственный сотрудник. Однако это утверждение является мифом, который уже развенчали в крупных организациях. Об этом в интервью Дума ТВ заявила вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова.

«Было проведено исследование на очень большой выборке. Мужчины, не обижайтесь, выясняли самого эффективного сотрудника. Портрет самого эффективного сотрудника знаете какой? Женщина с ребенком. Это было на самом деле сильнейшим ударом по философии карьерной бездетности», — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что сегодня многие корпорации начали придерживаться демографического стандарта, а некоторые предприятия даже разрабатывают меры демографической поддержки.

Ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев до этого говорил, что в России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. В частности, эксперт предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка.

Ранее психолог назвала причины снижения рождаемости в России.

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