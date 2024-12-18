Появились кадры с места крушения двух поездов в Мурманской области

Появились кадры с места крушения грузового состава и пассажирского поезда на станции Княжая в Мурманской области. Видео опубликовал Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Состав столкнулся с поездом, ехавшим по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. Отмечается, что на место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.

В настоящее время прокуратура устанавливает факты нарушения прав пассажиров и законодательства в сфере безопасности движения ж/д транспорта.

В ноябре в Ленинградской области с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел на станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Случившееся обошлось без пострадавших и не повлекло за собой задержку железнодорожного движения.

В том же месяце случилась авария в Ростове-на-Дону, где маневровый локомотив врезался в автобус, который ехал без пассажиров. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее в Ленобласти мужчине оторвало руку в аварии с поездом.