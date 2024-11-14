Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Ленобласти и попали на видео

В Ленинградской области с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда. Об этом сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Причины аварии в настоящее время устанавливаются. Известно, что случившееся обошлось без пострадавших и не повлекло за собой задержку железнодорожного движения.

В настоящее время на месте происшествия проходят восстановительные работы, а прокуратура инициировала проверку инцидента.

7 ноября Кировский районный суд Уфы отправил в СИЗО 31-летнего уроженца ДНР, которого обвиняют в подрыве железной дороги в Уфимском районе. По версии следствия, мужчина осуществил диверсию на железнодорожных путях, получив задание в мессенджере. По данным Baza, обвиняемый заложил взрывчатку на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество.

В результате подрыва 3 ноября на перегоне Пост 28 км — Пост 21 км с рельсов сошли 22 вагона с углем.

Ранее в Севастополе задержали мужчину, пытавшегося устроить теракт на ж/д недалеко от ТЭС.