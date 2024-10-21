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В Ленобласти мужчине оторвало руку в аварии с поездом

В Ленобласти мужчина попал под поезд, ему оторвало руку

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Depositphotos

Житель Ленобласти попал в больницу после столкновения с поездом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Отрадном. Как рассказал местный житель, он ехал мимо станции «Ивановская», когда к нему обратился мужчина. Россиянин рассказал, что потерял руку, когда на нее наехал поезд.

Мужчина отвез незнакомца в больницу, где медики выяснили, что рука подверглась травматической ампутации. Специалисты оказали ему всю необходимую помощь, но в медучреждении он потерял сознание.

«Опросить пострадавшего не удалось. Как именно он попал под состав — неизвестно», — сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. По факту произошедшего проводят проверку.

До этого в Сыктывкаре мужчина попал под поезд, и ему ампутировало руку. Машинист пытался затормозить, но человека на путях он увидел слишком поздно, поэтому не смог остановить состав.

Ранее в Новосибирской области поезд сбил юношу, шедшего по путям.

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