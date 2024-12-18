Шесть исторических витражей Нотр-Дама заменят на современные

Шесть исторических витражей 19-го века в Соборе Парижской Богоматери заменят на современные к 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Французская художница Клэр Табуре была выбрана для создания современных витражей в соборе Парижской Богоматери. Эти новые витражи должны заменить к 2026 году шесть из семи витражей капелл южного нефа собора архитектора XIX века Эжена Виолле-ле-Дюка», — говорится в сообщении.

С данной инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, желающий оставить «современный след» на соборе.

7 декабря в Париже спустя пять лет после пожара открылся отреставрированный Нотр-Дам-де-Пари.

На мероприятии присутствовали многие мировые лидеры: кроме президента Франции Эммануэля Макрона с первой леди, приехали следующий президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер Италии Джорджа Мелони. Среди гостей также наследник британского престола принц Уильям, первая леди США Джилл Байден с дочерью, самый богатый человек в мире и американский миллиардер Илон Маск.

Пламя вспыхнуло в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Ранее 62% французов выступили против платного входа в Нотр-Дам.