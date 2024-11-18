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Домашний лев напал на мужчину, решившего сделать с ним селфи

Daily Mail: в Пакистане лев напал на мужчину, хотевшего с ним сфотографироваться

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X (Бывший Twitter)

В Пакистане домашний лев напал на мужчину, захотевшего сделать с ним селфи, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда мужчина попытался сфотографироваться с животным. Лев накинулся на человека и вцепился ему в бедро. Пока хозяин зверя пытался отогнать его от жертвы, сам пострадавший кричал от боли.

«Отпусти меня», — кричал пакистанец.

В итоге лев отпустил мужчину, когда ему на помощь пришли трое приятелей. После этого раненый вскочил на ноги и убегает с места происшествия, жалуясь, что его одежда порвана. Сообщается, что в тот же день пакистанец был доставлен в больницу, однако степень его травм остается неизвестной.

Ранее в Индии лев растерзал мужчину, решившего с ним сфотографироваться. Инцидент произошел в зоопарке на глазах у смотрителя и посетителей.

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