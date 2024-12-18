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В Новосибирской области мужчина вынес из горящего дома детей, оставшихся без присмотра

В Карасуке двоих детей не спасли после возгорания в частном доме

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РИА Новости

В Новосибирской области двое детей остались одни в доме и пострадали, спасти их не смогли. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Карасуке, на улице Сорокина. Очевидцы обратились к спасателям, так как увидели мужчину, вынесшего из жилья двоих детей трех и четырех лет, их не спасли.

В помещении спасатели заметили тлеющий диван, который потух без посторонней помощи.

«По предварительным данным, дети были дома одни. Подробности уточняются», – сообщается в публикации.

Родителям оказывается психологическая поддержка.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело.

Вместе с сотрудниками МЧС специалисты проводят осмотр места инцидента. Им предстоит выяснить, что стало источником возгорания и другие детали произошедшего.

До этого в Ленобласти мигранта госпитализировали с ожогами 90% тела после пожара в заброшенном доме. В тяжелом состоянии иностранца направили в отделение интенсивной терапии.

Ранее четыре человека пострадали в результате пожара в центре Москвы.

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