В ОНК рассказали об условиях содержания бывших замглав Минобороны в СИЗО

Бывшие заместители министра обороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков не имеют жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марию Ботову, которые посетила обоих обвиняемых.

«По результатам проведенного общественного контроля существенных нарушений не выявили, вопросов и обращений по условиям содержания комиссии не поступало», — сообщал она.

Она отметила, что кроме Иванова и Булгакова, члены ОНК заходили к главе Военторга Владимиру Павлову и бывшему главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову.

«Все четверо отказались от беседы с членами ОНК Москвы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — отметила Ботова.

В конце апреля по коррупционному делу был задержан заместитель бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу Тимур Иванов. По версии следствия, он получил взятку в виде разных услуг, стоимость которых суммарно может превысить миллиард рублей. В мае главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Позднее был задержан за коррупцию еще один бывший замминистра Шойгу Дмитрий Булгаков. Он отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, знал ли экс-министр обороны Сергей Шойгу о предполагаемых преступлениях своих замов.

Ранее Песков не ответил на вопрос о «чистках в Минобороны».