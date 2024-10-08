Взрыв газового баллона выбил окна квартиры в Краснодаре и повредил три машины

В Краснодаре произошел взрыв газового баллона в квартире. Об этом сообщает УМВД города.

По информации ведомства, инцидент произошел 8 октября в одном из домов на проспекте имени Знаменского. В квартире взорвался газовый баллон, в результате в жилище выбило окна и оказалась повреждена дверь. Кроме того, пострадали три припаркованных рядом автомобиля и окно в соседней многоэтажке.

Предварительно, никто в результате произошедшего не получил травм. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. На кадрах с места случившегося, которые публикует Telegram-канал GMRLIVE, видны осколки стекла на асфальте.

До этого момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео. После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Госдуме нашли способ предотвратить взрывы газовых баллонов в домах.