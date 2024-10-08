Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрыв газового баллона выбил окна квартиры в Краснодаре и повредил три машины

В Краснодаре взрыв газового баллона выбил окна квартиры и повредил автомобили

В Краснодаре произошел взрыв газового баллона в квартире. Об этом сообщает УМВД города.

По информации ведомства, инцидент произошел 8 октября в одном из домов на проспекте имени Знаменского. В квартире взорвался газовый баллон, в результате в жилище выбило окна и оказалась повреждена дверь. Кроме того, пострадали три припаркованных рядом автомобиля и окно в соседней многоэтажке.

Предварительно, никто в результате произошедшего не получил травм. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. На кадрах с места случившегося, которые публикует Telegram-канал GMRLIVE, видны осколки стекла на асфальте.

До этого момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео. После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Госдуме нашли способ предотвратить взрывы газовых баллонов в домах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами