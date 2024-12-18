В Амурской области собаки покусали свою хозяйку и не дали врачам оказать ей помощь

В Амурской области врачи скорой помощи пострадали от нападения домашних собак. Об этом сообщил «Зейский вестник».

Недавно помощь медиков потребовалась 37-летней жительнице Зейского района, укушенной своим псом и находившейся в алкогольном опьянении. Несколько собак, живущих в ее доме, помешали прибывшим врачам скорой произвести необходимые манипуляции — животные стали рычать и кидаться на медработников.

Тогда они решили оказать помощь пострадавшей в машине. Однако дворовый пес, сидевший на цепи, атаковал врача и фельдшера, когда те выходили из дома. Он уронил фельдшера в сугроб, разорвал спецодежду и прокусил ей ногу. Отбивавшийся сумкой врач также пострадал, след от укуса у него остался на руке.

Ранее петербуржец попал под суд за то, что натравил бойцовую собаку на прохожих.