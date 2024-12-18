Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Амурской области собаки покусали свою хозяйку и не дали врачам оказать ей помощь

В Приамурье хозяйские собаки напали на медиков скорой, приехавших на вызов

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Амурской области врачи скорой помощи пострадали от нападения домашних собак. Об этом сообщил «Зейский вестник».

Недавно помощь медиков потребовалась 37-летней жительнице Зейского района, укушенной своим псом и находившейся в алкогольном опьянении. Несколько собак, живущих в ее доме, помешали прибывшим врачам скорой произвести необходимые манипуляции — животные стали рычать и кидаться на медработников.

Тогда они решили оказать помощь пострадавшей в машине. Однако дворовый пес, сидевший на цепи, атаковал врача и фельдшера, когда те выходили из дома. Он уронил фельдшера в сугроб, разорвал спецодежду и прокусил ей ногу. Отбивавшийся сумкой врач также пострадал, след от укуса у него остался на руке.

Ранее петербуржец попал под суд за то, что натравил бойцовую собаку на прохожих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами