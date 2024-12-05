Ямальские врачи успешно провели уникальную операцию

Врачи из Нового Уренгоя провели уникальную для города гемитиреоидэктомию — операцию по удалению части щитовидной железы. Об этом сообщило в Telegram-канале правительство Ямала.

По данным властей, врачи получили доступ к щитовидной железе пациентки через небольшой надрез, а потом удалили новообразование с помощью эндоскопа. Операция продлилась всего полчаса.

На восстановление пациентки должно уйти от трех до семи дней, отметили эксперт. Врачи планируют внедрить такие операции в практику. Также власти отметили, что новые хирургические блоки оборудованы всем необходимым для таких операций.

До этого в Подмосковье медики спасли женщину с миомой матки весом в семь килограммов. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на увеличение живота, боль в области почек и затруднение дыхания. Во время обследования врачи установили, что у нее миома матки, которая разрослась и заняла всю брюшную полость, сдавив другие органы. Живот рос несколько лет, однако она не обращала на это внимания и не обращалась к гинекологу.

В итоге хирурги провели операцию и удалили пациентке миому матки весом в семь килограммов, освободив другие органы от сдавливания.

Ранее в Индии хирурги случайно оставили на 2 года ножницы в желудке женщины.