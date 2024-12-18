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В Астраханской области лишили свободы родителей замерзшего пятимесячного младенца

В Астраханской области наказали родителей, бросивших младенца в нетопленом доме

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Pixabay

В Астраханской области родители держали пятимесячного ребенка в нетопленом доме и поплатились за это. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В марте этого года мать и отец проводили время вместе со своим ребенком в неотапливаемом жилом помещении в селе Восточное Икрянинского района. И, как установили следователи, не предприняли мер к сохранению его жизни, в результате младенец получил переохлаждение. Врачам не удалось его спасти.

На суде пару признали виновной в оставлении без помощи малолетнего, находящегося в опасном для жизни состоянии. Мужчина и женщина получили по шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее многодетные родители из Бельгии не кормили детей и заставляли их спать в собачьей конуре.

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