Россиян призвали не путать БАДы с лекарствами

Фармакология произошла от растительного сырья, поэтому многие путаются, не понимая, где лекарство, а где — биологически активная добавка (БАД). Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин.

По его словам, производители БАДов зачастую заявляют, что их препараты способны вылечить заболевания, но это не стоит воспринимать как истину.

«Например, они говорят, что вы, принимая эти добавки, избавитесь от боли в ногах, но не рассказывают, что нужно еще много чего делать, чтобы эти боли прошли. Такая подмена понятий приводит к тому, что люди ошибочно считают БАДы лекарствами и распространяют этот миф», — подчеркнул специалист.

В декабре Минэкономразвития направило новый вариант законопроекта «О платформенной экономике» на согласование в ведомства.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года и будет регулировать маркетплейсы, запрещая продажу нелегальных товаров и биодобавок, которые не подтвердили свое качество и безопасность. В Роскачестве напомнили, что согласно техническому регламенту, госрегистрация БАДов обязательна для всех государств-членов ЕАЭС.

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