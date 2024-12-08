Эксперт рассказал о трендах рынка фарминдустрии в России

Геополитические события серьезно повлияли на фармацевтический рынок России. В каком направлении развивается производство лекарств в стране, «Газете.Ru» рассказал Александр Панов ー сооснователь сырьевого направления AppScience.

В 2024- году продолжается благоприятное время для освоения фармрынка России. Однако для быстрого расширения портфеля лекарств многим компаниям не хватает свободных оборотных средств.

«Чтобы вывести новое лекарство на рынок, необходимо его разработать, получить результаты клинических исследований, выпустить опытно-промышленную серию, зарегистрировать в Минздраве, после чего представить препарат в гражданский оборот. Такой цикл стоит не менее 15 млн руб., если речь идет о дженериках. Для новых, уникальных лекарственных средств расходы выше в разы. Это одна из причин, по которой локальные производители в России начали привлекать капитал через IPO и pre-IPO», — объяснил он.

Несмотря на то, что определенная доля импортных лекарственных средств ушла из России, и отечественные фармкомпании увеличили свое присутствие на рынке, на текущий момент около 30% мощностей локальных российских производственных площадок не загружены.

«Свободный производственный ресурс планируется использовать для контрактного производства. Предоставлять свои мощности на контрактной основе готовы даже самые крупные игроки российского фармбизнеса, если контрактный препарат не каннибализирует текущую стратегию производителя», — отметил эксперт.

В свою очередь, группа китайских компаний, поставляющая фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества в Россию, ведет активную работу по выходу на наш рынок. Ряд лекарственных форм, например, гормональные препараты, планируется производить на контрактных мощностях в Китае, а упаковывать и маркировать в РФ. Некоторые препараты могут быть зарегистрированы от имени китайских производителей. Это актуально из-за того, что, несмотря на большое количество свободных мощностей, наше оборудование подходит далеко не для всех лекарственных форм и видов субстанций.

«Наиболее быстрое развитие этого направления наблюдается в дружественных странах. Но важно понимать, что свои рынки отдавать иностранным компаниям сегодня не хотят нигде ввиду стратегического аспекта по развитию локальной фармпромышленности. В странах СНГ российские фармацевтические компании присутствуют давно и продолжают регистрировать там новые дженерики, учитывая схожесть регуляторных требований. Тенденция на экспорт в Китай и страны Ближнего Востока растет. Но процесс этот непростой и небыстрый, так как есть нюансы, в частности ー сложная регуляторная база. Например, чтобы вывести какой-то российский препарат на китайский рынок, часто необходимо провести дополнительную группу клинических исследований, потому что не каждое действующее вещество одинаково влияет на разные расы. Однако некоторые российские компании готовы к долгосрочным проектам в определенных странах и уже сегодня активно инвестируют в вывод своих препаратов на новые рынки», — рассказал Панов.

А вот российский рынок БАД последние два года в натуральном выражении не растет. Стагнация может быть обусловлена как недостаточным продвижением БАД среди врачей, так и ужесточающимися требованиями по регистрации и обороту биоактивных добавок.

«Производители БАД, вероятно, направят силы на маркетинговые и медицинские продвижения, повышая знания врачей об определенных продуктах, при этом всё больше и больше используя маркетплейсы в качестве каналов продаж. Целесообразно инвестировать в поиски новых высококачественных источников сырья и в исследования, которые способны доказать эффективность той или иной БАД, повысив ее привлекательность в глазах потребителя», — констатировал он.

По его словам, все, кто хотел уйти с российского рынка после начала СВО, уже ушли. Новые, серьезные изменения маловероятны, так как санкции минимальным образом влияют на поставки лекарств как гуманитарных товаров, а большая часть уходов ー политические решения отдельных компаний.

«Фармацевтический рынок России остается привлекательным для западных производителей, потому что растет на 17% в год, и европейские компании понимают, что возвращаться будет сложно, особенно учитывая, что их оригинальные лекарства, как правило, дороже аналогов. Переключать потребителя обратно на более дорогой продукт ресурсоемко. Большинство ушедших брендов уже замещены либо локальными дженериками с таким же действующим веществом, либо препаратами со сходным терапевтическим профилем. Производители решили и большинство вопросов по западному оборудованию, первостепенную роль в этом сыграли азиатские производители, во вторую очередь ー параллельный импорт», — отметил эксперт.

Ставить же вопрос о полной замене иностранных лекарственных средств нецелесообразно. Во-первых, потому что есть целый пул импортных лекарств, которые до сих пор находятся под патентом. Локальные компании не имеют права выводить новые дженерики до завершения патента, не считая частных примеров, с принудительной лицензией от правительства РФ. Во-вторых, развитием некоторых молекул западные фармкомпании занимались десятилетия, обогнать их за пять лет невозможно по ряду ограничений. Тем не менее, можно максимально снижать зависимость от иностранных поставщиков: иметь российскую альтернативу жизненно важных препаратов, обеспечить доступ к надежным клиническим исследованиям и технологиям, развивать локализацию сырья, в первую очередь, фармацевтических субстанций.

«В целом на этом рынке ожидают постепенное возобновление активности, рассчитывая на намечающиеся позитивные подвижки в геополитике», — резюмировал Панов.

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