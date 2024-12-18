Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста генералу Булгакову

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста экс-замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, с соответствующим требованием выступил следователь по делу «в целях неразглашения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса».

Судья Евгения Николаева в свою очередь заявила об удовлетворении ходатайства, несмотря на возражения защиты и обвиняемых.

Булгаков обвиняется в мошенничестве на сумму более чем 49 млн рублей в рамках дела о поставке некачественного питания для Минобороны РФ.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

В июле был арестован и Булгаков, отвечавший в ведомстве за материально-техническое обеспечение. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что генерал лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Ранее суд продлил срок следствия по делу о некачественных сухпайках для МО РФ.