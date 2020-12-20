Кинолог дал советы по безопасному для собаки украшению елки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал хозяевам собак, как безопасно украсить елку дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Редкая квартира остается в праздничные дни без новогодней елки. Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки», — рассказал кинолог.

По его словам, самые опасные предметы — это дождик и мишура, которые легко проглотить, что может привести к закупорке пищеварительного тракта. Лучше выбрать гирлянды из натурального материала. Также специалист не советует вешать на елку стеклянные игрушки, которые легко ломаются и бьются и могут поранить питомца. Все украшения нужно надежно привязать к веткам.

Кроме того, не рекомендуется развешивать съедобные игрушки на елке. Как отмечает Голубев, любая гирлянда из съедобных предметов — это не только вредная для собаки еда, но и риск проглотить нитку или уронить дерево.

Кинолог обращает внимание, что вместо питающейся от сети гирлянды лучше использовать украшения, работающие на батарейках, или такие, которые автоматически отключаются при перекусывании. Длинные шнуры, переходники и удлинители — источники опасности для собаки, предупреждает эксперт.

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