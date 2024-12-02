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На Урале вынесли приговор банде мошенников, два года получавших маткапитал обманом

В Нижнем Тагиле банда обналичивала маткапиталы с помощью фиктивных договоров

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Shutterstock

В Нижнем Тагиле группу злоумышленников признали виновными в мошенничестве с государственными пособиями. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно материалам дела, с апреля 2019 года по август 2021 года четверо местных жителей — директор ООО «Ваш надежный риелтор», его коллега, бывший председатель кооператива и их сообщница — подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал. После этого они заключали с женщинами фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, договоры займов на приобретение жилья. С этими документами мошенники обращались в отделения Пенсионного фонда России, после чего на счета организаций поступали деньги для погашения основного долга и процентов.

Далее злоумышленники обналичивали средства. Подобным образом группа нижнетагильцев похитила 3,1 млн рублей.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора преступной группы к 4 годам лишения свободы. Остальные соучастники преступления осуждены к лишению свободы на сроки от 1 года и 2 месяцев до 3 лет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.

Ранее под Омском осудили женщину, получившую маткапитал на несуществующего ребенка.

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