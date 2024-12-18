В Омской области задержали бывшего замминистра

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, директор омского дома-интерната и чиновники минтруда региона приобрели за средства бюджета автомобиль Haval Н9 за 3,3 млн рублей и передали его в управление иному казенному социальному учреждению, при этом фактически автомобиль достался первому замминистра труда Добрых. Возбуждено уголовное дело, экс-чиновник задержан.

14 декабря сообщалось, что заместитель руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Минздрава Чувашии задержан. Чиновник заключен под стражу по подозрению в получении взятки. По данным следствия, чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере за способствование в заключении госконтракта на выполнение капитального ремонта больницы. Сумма взятки не разглашается.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.