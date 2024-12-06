Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избитая мужем беременная женщина преждевременно родила в петербургской гостинице

В Петербурге беременная женщина родила в гостинице после того, как ее избил муж

close
Freepik.com

Женщина родила в гостинице в центре Петербурга после того, как муж поднял на нее руку. Об этом сообщили в полиции города.

Накануне полицейские узнали от медиков, что 5 декабря в одном из номеров гостиницы на Коломенской улице родила 29-летняя женщина. Она находилась лишь 30-й неделе беременности, поэтому роды стали преждевременными. По всей видимости, их спровоцировало избиение, которое незадолго до этого перенесла женщина. Такой вывод был сделан, так как на теле пострадавшей врачи обнаружили следы телесных повреждений.

Единственным подозреваемым в нападении оказался 36-летний супруг женщины, родившийся на юге России и в настоящее время проживающий в Ленобласти. Мужчина был задержан на месте происшествия, предварительно, в ходе внезапного возникшего конфликта он ударил свою жену. О том, как чувствуют себя молодая мать и новорожденный, пока ничего неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее россиянка оглохла на одно ухо и потеряла ребенка после избиения мужем-бизнесменом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами