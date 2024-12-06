Избитая мужем беременная женщина преждевременно родила в петербургской гостинице

Женщина родила в гостинице в центре Петербурга после того, как муж поднял на нее руку. Об этом сообщили в полиции города.

Накануне полицейские узнали от медиков, что 5 декабря в одном из номеров гостиницы на Коломенской улице родила 29-летняя женщина. Она находилась лишь 30-й неделе беременности, поэтому роды стали преждевременными. По всей видимости, их спровоцировало избиение, которое незадолго до этого перенесла женщина. Такой вывод был сделан, так как на теле пострадавшей врачи обнаружили следы телесных повреждений.

Единственным подозреваемым в нападении оказался 36-летний супруг женщины, родившийся на юге России и в настоящее время проживающий в Ленобласти. Мужчина был задержан на месте происшествия, предварительно, в ходе внезапного возникшего конфликта он ударил свою жену. О том, как чувствуют себя молодая мать и новорожденный, пока ничего неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее россиянка оглохла на одно ухо и потеряла ребенка после избиения мужем-бизнесменом.